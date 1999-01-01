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Топ токенов ИИ-агентов по рыночной капитализации

ИИ-агенты – это автономные программные сущности на базе искусственного интеллекта, которые могут выполнять транзакции и управлять смарт-контрактами от имени пользователя. Блокчейны этого сектора предоставляют децентрализованную инфраструктуру и вычислительные ресурсы для работы таких агентов. Нативные токены используются для стимулирования разработчиков, оплаты вычислительных мощностей и микротранзакций между ботами.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8016
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.9026
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5578
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
4
FET
FET
FET
$ 0.136
-0.22%
-1.45%
-7.86%
$ 306.98M
$ 1.85M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2741
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05871
+0.87%
+0.44%
+3.26%
$ 114.47M
$ 994.22K
7
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.130031
-4.28%
-30.99%
+502.60%
$ 107.30M
$ 35.63M
8
Talus
Talus
US
$ 0.0401
-1.13%
-9.52%
-23.92%
$ 88.66M
$ 2.56M
9
S
S
S
$ 0.02343
-0.42%
-2.45%
+3.80%
$ 67.71M
$ 2.88M
10
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02662
+0.08%
+3.90%
+15.62%
$ 58.86M
$ 3.28M
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03058
+0.59%
+4.42%
+17.78%
$ 51.28M
$ 2.30M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003288
+0.24%
-0.39%
-10.19%
$ 41.47M
$ 25.40M
13
Threshold
Threshold
T
$ 0.003567
+0.06%
-2.41%
+5.62%
$ 39.80M
$ 14.84M
14
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004728
-2.82%
+11.49%
-6.40%
$ 31.77M
$ 6.90M
15
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000316
-0.19%
+2.14%
+4.79%
$ 31.72M
$ 184.01M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02142
+0.05%
-4.03%
-2.45%
$ 28.00M
$ 2.89M
17
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01862777
-0.51%
-0.02%
+0.76%
$ 27.96M
$ 172.60K
18
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.0357
-0.47%
-4.03%
+4.65%
$ 27.53M
$ 1.96M
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002686
+0.07%
-11.21%
+22.57%
$ 25.27M
$ 51.43M
20
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2744
+0.07%
-1.62%
+4.42%
$ 23.83M
$ 199.63K
21
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.04134
0.00%
-2.08%
-0.46%
$ 22.92M
$ 1.80M
22
Phala
Phala
PHA
$ 0.02619
+5.64%
+11.68%
+29.03%
$ 22.18M
$ 4.53M
23
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07246
-0.66%
-2.29%
+6.32%
$ 22.14M
$ 968.84K
24
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02786
0.00%
-2.86%
+16.37%
$ 21.45M
$ 192.63K
25
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002546
-0.08%
-2.00%
-4.32%
$ 20.85M
$ 21.26M
26
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020938
+0.12%
-7.49%
+13.65%
$ 19.43M
$ 7.91M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01864
-0.69%
-4.99%
+7.13%
$ 18.62M
$ 9.21M
28
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 2.08
0.00%
-0.01%
-2.80%
$ 18.01M
$ 24.54K
29
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017706
-0.85%
+0.07%
-0.21%
$ 17.65M
$ 6.72M
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006516
+0.17%
-1.39%
+0.29%
$ 17.16M
$ 84.29M
31
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05994
+0.42%
+4.67%
+8.21%
$ 15.30M
$ 1.73M
32
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04673
-0.09%
+0.82%
+22.39%
$ 14.82M
$ 2.58M
33
AVA
AVA
AVA
$ 0.1999
+0.81%
-4.27%
+18.31%
$ 14.63M
$ 292.29K
34
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001788
-0.17%
-1.22%
-1.44%
$ 14.27M
$ 32.27M
35
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.0419
+0.07%
-0.10%
+3.35%
$ 14.08M
$ 1.43M
36
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058749
-0.13%
-0.03%
-7.57%
$ 14.00M
$ 4.68K
37
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001776
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
38
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12468
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
39
AEON
AEON
AEON
$ 0.0547
-0.54%
+0.58%
-9.19%
$ 10.39M
$ 3.52M
40
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02247
-0.13%
-2.74%
+11.72%
$ 10.36M
$ 5.07M
41
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.04446
-0.07%
+1.84%
+1.89%
$ 10.17M
$ 1.91M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.001047
-0.57%
-0.95%
+3.87%
$ 9.55M
$ 14.77M
43
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0635
-2.31%
-3.64%
+16.09%
$ 9.39M
$ 147.97K
44
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005255
+0.19%
-0.08%
-1.30%
$ 9.37M
$ 28.92M
45
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.595495
-0.17%
-0.08%
-8.95%
$ 9.05M
$ 6.35K
46
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011995
+0.02%
-1.70%
-16.08%
$ 9.00M
$ 4.57M
47
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011585
-0.92%
-25.56%
+45.62%
$ 8.82M
$ 16.56M
48
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.007909
+0.43%
-4.99%
+15.80%
$ 7.95M
$ 9.37M
49
Foom
Foom
FOOM
$ 4.2535E-8
+0.11%
-2.90%
-2.76%
$ 7.44M
--
50
MIA
MIA
MIA
$ 0.01319845
+0.03%
-0.01%
+0.34%
$ 7.24M
$ 1.23K

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптовалюты ИИ-агентов в экосистеме Web3?
Криптовалюты ИИ-агентов обеспечивают работу автономных программных систем на базе искусственного интеллекта. Такие агенты могут самостоятельно выполнять смарт-контракты, торговать цифровыми активами и обрабатывать данные от имени пользователей.
Как блокчейн-сети поддерживают приложения ИИ-агентов?
Блокчейн-сети предоставляют децентрализованные вычислительные ресурсы, безопасное хранение данных и прозрачный реестр транзакций, необходимые для автономной работы ИИ-агентов без централизованного контроля.
Какова основная утилитарность токенов ИИ-агентов?
Токены ИИ-агентов используются для оплаты вычислительных мощностей, необходимых для работы моделей искусственного интеллекта, стимулирования разработчиков и проведения автоматических микротранзакций между ИИ-агентами.
Могут ли ИИ-агенты самостоятельно торговать криптовалютами на децентрализованных биржах?
Да, разработчики могут запрограммировать ИИ-агентов на постоянный анализ рыночных трендов и автоматическое выполнение стратегий высокочастотной торговли на децентрализованных биржах при достижении заданных условий рынка.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ИИ-агенты, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.