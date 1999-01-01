ИИ-агенты – это автономные программные сущности на базе искусственного интеллекта, которые могут выполнять транзакции и управлять смарт-контрактами от имени пользователя. Блокчейны этого сектора предоставляют децентрализованную инфраструктуру и вычислительные ресурсы для работы таких агентов. Нативные токены используются для стимулирования разработчиков, оплаты вычислительных мощностей и микротранзакций между ботами.

Децентрализованные данные обеспечивают, что модели машинного обучения, используемые в проектах ИИ-агентов, остаются объективными, прозрачными и защищенными от манипуляций со стороны одной централизованной технологической компании.

Да, разработчики могут запрограммировать ИИ-агентов на постоянный анализ рыночных трендов и автоматическое выполнение стратегий высокочастотной торговли на децентрализованных биржах при достижении заданных условий рынка.

Токены ИИ-агентов используются для оплаты вычислительных мощностей, необходимых для работы моделей искусственного интеллекта, стимулирования разработчиков и проведения автоматических микротранзакций между ИИ-агентами.

Криптовалюты ИИ-агентов обеспечивают работу автономных программных систем на базе искусственного интеллекта. Такие агенты могут самостоятельно выполнять смарт-контракты, торговать цифровыми активами и обрабатывать данные от имени пользователей.

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