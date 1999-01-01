ИИ-агенты – это автономные программные сущности на базе искусственного интеллекта, которые могут выполнять транзакции и управлять смарт-контрактами от имени пользователя. Блокчейны этого сектора предоставляют децентрализованную инфраструктуру и вычислительные ресурсы для работы таких агентов. Нативные токены используются для стимулирования разработчиков, оплаты вычислительных мощностей и микротранзакций между ботами.
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