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Цена Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

USD

График цены Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) в реальном времени

$0,00676645
$0,00676645$0,00676645
-5,40%(1D)

Цена Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) сегодня

Текущая цена Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) сегодня составляет 0,00677568 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6,78M USD. Цена BASEISFOREVERYONE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Base is for everyone:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Base is for everyone в течение дня составляет -5,36%
- Оборотное предложение составляет 1000,00M USD

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Ценовые показатели Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) - USD

За сегодня изменение цены Base is for everyone на USD составило $ -0,000383907325111114.
За последние 30 дней изменение цены Base is for everyone на USD составило $ +0,0111743416.
За последние 60 дней изменение цены Base is for everyone на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Base is for everyone на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000383907325111114-5,36%
30 дней$ +0,0111743416+164,92%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Base is for everyone: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,00618552
$ 0,00618552$ 0,00618552

$ 0,00772764
$ 0,00772764$ 0,00772764

$ 0,02107695
$ 0,02107695$ 0,02107695

-0,62%

-5,36%

-24,28%

Рыночная информация Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 6,78M
$ 6,78M$ 6,78M

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1000,00M
1000,00M 1000,00M

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Источник Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Официальный веб-сайт

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BASEISFOREVERYONE на местную валюту

1 BASEISFOREVERYONE к VND
173,73521088
1 BASEISFOREVERYONE к AUD
A$0,0104345472
1 BASEISFOREVERYONE к GBP
0,0049462464
1 BASEISFOREVERYONE к EUR
0,0059625984
1 BASEISFOREVERYONE к USD
$0,00677568
1 BASEISFOREVERYONE к MYR
RM0,0286611264
1 BASEISFOREVERYONE к TRY
0,2640482496
1 BASEISFOREVERYONE к JPY
¥0,9739362432
1 BASEISFOREVERYONE к RUB
0,5428674816
1 BASEISFOREVERYONE к INR
0,5787108288
1 BASEISFOREVERYONE к IDR
Rp111,0767035392
1 BASEISFOREVERYONE к PHP
0,3762535104
1 BASEISFOREVERYONE к EGP
￡E.0,3372255936
1 BASEISFOREVERYONE к BRL
R$0,0384181056
1 BASEISFOREVERYONE к CAD
C$0,0092826816
1 BASEISFOREVERYONE к BDT
0,8254810944
1 BASEISFOREVERYONE к NGN
10,7209551936
1 BASEISFOREVERYONE к UAH
0,2817327744
1 BASEISFOREVERYONE к VES
Bs0,63691392
1 BASEISFOREVERYONE к PKR
Rs1,9080992448
1 BASEISFOREVERYONE к KZT
3,4499052288
1 BASEISFOREVERYONE к THB
฿0,2216324928
1 BASEISFOREVERYONE к TWD
NT$0,2032704
1 BASEISFOREVERYONE к AED
د.إ0,0248667456
1 BASEISFOREVERYONE к CHF
Fr0,0055560576
1 BASEISFOREVERYONE к HKD
HK$0,0530535744
1 BASEISFOREVERYONE к MAD
.د.م0,0621329856
1 BASEISFOREVERYONE к MXN
$0,1304995968