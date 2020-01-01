Токеномика Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Откройте для себя ключевую информацию о Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Официальный сайт: https://zora.co/coin/base:0xd769d56f479e9e72a77bb1523e866a33098feec5 Купить BASEISFOREVERYONE сейчас!

Токеномика и анализ цен Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,51M $ 5,51M $ 5,51M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,51M $ 5,51M $ 5,51M Исторический максимум: $ 0,02107695 $ 0,02107695 $ 0,02107695 Исторический минимум: $ 0,00102246 $ 0,00102246 $ 0,00102246 Текущая цена: $ 0,00551484 $ 0,00551484 $ 0,00551484 Узнайте больше о цене Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Токеномика Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASEISFOREVERYONE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASEISFOREVERYONE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASEISFOREVERYONE, изучите текущую цену BASEISFOREVERYONE!

Прогноз цены BASEISFOREVERYONE Хотите узнать, куда может двигаться BASEISFOREVERYONE? Наша страница прогноза цены BASEISFOREVERYONE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BASEISFOREVERYONE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!