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Топ токенов категории Base Meme по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Base Meme. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,853.54
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004611
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
3
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002852
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002453
-0.45%
-2.15%
-13.15%
$ 216.12M
$ 274.23B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13523
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
6
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006622
-0.21%
+3.19%
+10.56%
$ 66.30M
$ 128.77M
7
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1044
-0.19%
-2.88%
-3.94%
$ 60.62M
$ 520.23K
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008508
-0.15%
-5.26%
+1.74%
$ 58.75M
$ 117.31M
9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001037
-0.48%
-2.07%
+0.19%
$ 43.71M
$ 538.44M
10
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00423446
+0.67%
-0.02%
+1.72%
$ 41.96M
$ 6.01M
11
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010247
+0.02%
-2.17%
+1.70%
$ 40.09M
$ 627.68B
12
Purr
Purr
PURR
$ 0.06489
-0.05%
-0.54%
-2.89%
$ 38.45M
$ 855.33K
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.14154
-0.24%
-0.66%
+8.24%
$ 31.71M
$ 1.54M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012461
-0.02%
-1.17%
-0.07%
$ 28.97M
$ 44.55M
15
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003465
0.00%
+1.17%
+5.67%
$ 25.89M
$ 196.04M
16
Based
Based
BASED
$ 0.07756
+0.20%
+2.34%
-0.55%
$ 17.95M
$ 3.93M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001769
+1.02%
-7.50%
+27.68%
$ 13.44M
$ 53.77B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01030728
-0.18%
-0.02%
-0.39%
$ 10.31M
$ 10.44
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01544
+0.45%
-6.23%
-13.11%
$ 8.62M
$ 4.37M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.012355
+0.31%
-1.71%
-0.17%
$ 7.41M
$ 5.22M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.00000505
-0.06%
-7.02%
-17.78%
$ 5.04M
$ 11.08B
22
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001666
-0.54%
-1.31%
+14.61%
$ 4.82M
$ 39.87M
23
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005331
-0.63%
-8.45%
-2.20%
$ 4.81M
$ 3.67B
24
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004242
-0.42%
-5.40%
+3.81%
$ 4.15M
$ 13.01M
25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2977
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
26
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008095
-0.96%
-4.00%
-4.53%
$ 4.05M
$ 6.83M
27
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005946
-0.05%
-2.61%
-0.80%
$ 4.01M
$ 925.17M
28
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00350874
+0.74%
+0.01%
-0.49%
$ 3.51M
$ 14.07K
29
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002994
0.00%
-3.83%
-10.04%
$ 2.99M
$ 19.19M
30
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 7.258E-9
+0.62%
-3.40%
+12.27%
$ 2.74M
--
31
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.694E-5
-1.39%
-5.10%
-1.79%
$ 2.69M
--
32
GME
GME
GME
$ 0.0003701
+2.03%
-6.07%
-10.69%
$ 2.52M
$ 145.39M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002088
+0.10%
-5.65%
0.00%
$ 2.09M
$ 31.89M
34
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00180711
-0.17%
-0.07%
-12.88%
$ 1.75M
$ 69.21K
35
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.00012471
-0.12%
-0.08%
-6.78%
$ 1.75M
$ 5.99K
36
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001697
+0.53%
-5.41%
+1.92%
$ 1.63M
$ 35.60T
37
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.5E-6
+0.67%
-2.00%
-10.18%
$ 1.50M
--
38
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00146304
-0.10%
-0.03%
+0.48%
$ 1.46M
$ 3.58K
39
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002261
-0.70%
-2.13%
-9.36%
$ 1.40M
$ 172.77M
40
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.00013428
-0.01%
-0.02%
-1.69%
$ 1.35M
$ 188.15K
41
BORED
BORED
BORED
$ 0.0003957
-0.07%
-0.02%
-0.45%
$ 1.24M
$ 42.22
42
Ping
Ping
PING
$ 0.00122238
-0.07%
-0.00%
+7.99%
$ 1.22M
$ 28.78K
43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001187
-0.17%
-2.94%
-2.47%
$ 1.19M
$ 2.13M
44
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00124734
-0.06%
-0.05%
-5.39%
$ 994.75K
$ 2.16K
45
noice
noice
NOICE
$ 9.79E-6
+0.10%
-2.20%
+5.27%
$ 978.86K
--
46
Dimes
Dimes
DIME
$ 8.87E-6
+2.19%
-0.50%
-2.85%
$ 886.69K
--
47
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01688
+0.06%
-0.53%
-1.75%
$ 716.76K
$ 1.22M
48
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000705
0.00%
-3.42%
+0.79%
$ 661.03K
$ 38.27M
49
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00063549
-0.01%
-0.02%
-2.67%
$ 635.49K
$ 1.52K
50
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.52E-6
0.00%
-0.20%
+2.01%
$ 628.78K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Base Meme и почему они так популярны?
Токены категории Base Meme представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 221 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1286.31B.
Какой токен из категории Base Meme демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Base Meme, отслеживаемых на MEXC, TRUMPENG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 46.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Base Meme находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 221 токенов категории Base Meme, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Base Meme относятся BTC, SHIB, PEPE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Base Meme?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Base Meme составляет примерно $1286.31B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Base Meme, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.