Цена AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)
Текущая цена AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) сегодня составляет 0.00262475 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.05M USD. Цена NOCHILL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AVAX HAS NO CHILL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 152.88K USD
- Изменение цены AVAX HAS NO CHILL в течение дня составляет -0.44%
- Оборотное предложение составляет 1.55B USD
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За сегодня изменение цены AVAX HAS NO CHILL на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AVAX HAS NO CHILL на USD составило $ -0.0011811186.
За последние 60 дней изменение цены AVAX HAS NO CHILL на USD составило $ -0.0000053208.
За последние 90 дней изменение цены AVAX HAS NO CHILL на USD составило $ -0.002308775663415196.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.44%
|30 дней
|$ -0.0011811186
|-44.99%
|60 дней
|$ -0.0000053208
|-0.20%
|90 дней
|$ -0.002308775663415196
|-46.79%
Ознакомьтесь с последним анализом цен AVAX HAS NO CHILL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.70%
-0.44%
-14.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
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