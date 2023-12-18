Токеномика AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Откройте для себя ключевую информацию о AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Официальный сайт: https://nochill.lol Купить NOCHILL сейчас!

Токеномика и анализ цен AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,36M $ 6,36M $ 6,36M Общее предложение: $ 1,55B $ 1,55B $ 1,55B Оборотное предложение: $ 1,55B $ 1,55B $ 1,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,36M $ 6,36M $ 6,36M Исторический максимум: $ 0,03121838 $ 0,03121838 $ 0,03121838 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0041015 $ 0,0041015 $ 0,0041015 Узнайте больше о цене AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Токеномика AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOCHILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOCHILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOCHILL, изучите текущую цену NOCHILL!

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