Informații privind prețul pentru Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.335273 $ 0.335273 $ 0.335273 Minim 24 h $ 0.379182 $ 0.379182 $ 0.379182 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.335273$ 0.335273 $ 0.335273 Maxim 24 h $ 0.379182$ 0.379182 $ 0.379182 Maxim dintotdeauna $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Cel mai mic preț $ 0.314929$ 0.314929 $ 0.314929 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -6.09% Modificare de preț (7 zile) -9.30% Modificare de preț (7 zile) -9.30%

Prețul în timp real pentru Wrapped SOMI (WSOMI) este $0.341216. În ultimele 24 de ore, tokenul WSOMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.335273 și un maxim de $ 0.379182, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WSOMI este $ 1.81, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.314929.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WSOMI s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -6.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped SOMI (WSOMI)

Capitalizare de piață $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.76M$ 13.76M $ 13.76M Ofertă află în circulație 40.35M 40.35M 40.35M Ofertă totală 40,347,509.00100517 40,347,509.00100517 40,347,509.00100517

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped SOMI este $ 13.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WSOMI este 40.35M, cu o ofertă totală de 40347509.00100517. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.76M.