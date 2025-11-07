Informații privind prețul pentru Sigma bnb USD (BNBUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998825 $ 0.998825 $ 0.998825 Minim 24 h $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998825$ 0.998825 $ 0.998825 Maxim 24 h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Maxim dintotdeauna $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Cel mai mic preț $ 0.998475$ 0.998475 $ 0.998475 Modificare de preț (1 oră) -0.05% Modificare de preț (1 zi) +0.62% Modificare de preț (7 zile) +0.72% Modificare de preț (7 zile) +0.72%

Prețul în timp real pentru Sigma bnb USD (BNBUSD) este $1.007. În ultimele 24 de ore, tokenul BNBUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998825 și un maxim de $ 1.008, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNBUSD este $ 1.009, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.998475.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNBUSD s-a modificat cu -0.05% în decursul ultimei ore, cu +0.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sigma bnb USD (BNBUSD)

Capitalizare de piață $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Ofertă află în circulație 1.47M 1.47M 1.47M Ofertă totală 1,468,096.80737746 1,468,096.80737746 1,468,096.80737746

Capitalizarea de piață actuală pentru Sigma bnb USD este $ 1.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNBUSD este 1.47M, cu o ofertă totală de 1468096.80737746. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.48M.