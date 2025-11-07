BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Dephaser JPY astăzi este 0.00649854 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru JPYT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru JPYT pe MEXC acum.

Preț Dephaser JPY (JPYT)

Preț în timp real pentru 1 JPYT în USD:

$0.00647208
$0.00647208
0.00%1D
USD
Dephaser JPY (JPYT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:07:14 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Dephaser JPY (JPYT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00641726
$ 0.00641726
Minim 24 h
$ 0.0065965
$ 0.0065965
Maxim 24 h

$ 0.00641726
$ 0.00641726

$ 0.0065965
$ 0.0065965

$ 0.00682267
$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154

+0.28%

+0.86%

-0.03%

-0.03%

Prețul în timp real pentru Dephaser JPY (JPYT) este $0.00649854. În ultimele 24 de ore, tokenul JPYT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00641726 și un maxim de $ 0.0065965, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JPYT este $ 0.00682267, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00631154.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JPYT s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu +0.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dephaser JPY (JPYT)

$ 163.02K
$ 163.02K

--
--

$ 163.02K
$ 163.02K

25.14M
25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154

Capitalizarea de piață actuală pentru Dephaser JPY este $ 163.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JPYT este 25.14M, cu o ofertă totală de 25138085.16154. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.02K.

Istoric de preț pentru Dephaser JPY (JPYT) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Dephaser JPY la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Dephaser JPY la USD a fost $ -0.0001443572.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Dephaser JPY la USD a fost $ -0.0001593968.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Dephaser JPY la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+0.86%
30 de zile$ -0.0001443572-2.22%
60 de zile$ -0.0001593968-2.45%
90 de zile$ 0--

Ce este Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Dephaser JPY (JPYT)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Dephaser JPY (USD)

Ce valoare va avea Dephaser JPY (JPYT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Dephaser JPY (JPYT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Dephaser JPY.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Dephaser JPY!

JPYT în monede locale

Tokenomie pentru Dephaser JPY (JPYT)

Înțelegerea tokenomică a Dephaser JPY (JPYT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru JPYT!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Dephaser JPY (JPYT)

Cât valorează Dephaser JPY (JPYT) astăzi?
Prețul pe viu pentru JPYT în USD este 0.00649854 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru JPYT în USD?
Prețul actual pentru JPYT la USD este $ 0.00649854. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Dephaser JPY?
Capitalizarea de piață pentru JPYT este $ 163.02K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru JPYT?
Ofertă aflată în circulație pentru JPYT este 25.14M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru JPYT?
JPYT a obținut un preț ATH de 0.00682267 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru JPYT?
JPYT a avut un preț ATL de 0.00631154 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru JPYT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru JPYT este -- USD.
Va crește JPYT în acest an?
JPYT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru JPYT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:07:14 (UTC+8)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,819.55

$3,338.31

$157.61

$1.0002

$1,481.26

$101,819.55

$3,338.31

$2.2300

$157.61

$1.0083

