Informații privind prețul pentru Dephaser JPY (JPYT) (USD)

Prețul în timp real pentru Dephaser JPY (JPYT) este $0.00649854. În ultimele 24 de ore, tokenul JPYT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00641726 și un maxim de $ 0.0065965, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JPYT este $ 0.00682267, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00631154.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JPYT s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu +0.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Dephaser JPY (JPYT)

Capitalizarea de piață actuală pentru Dephaser JPY este $ 163.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JPYT este 25.14M, cu o ofertă totală de 25138085.16154. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 163.02K.