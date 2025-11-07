Informații privind prețul pentru CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 9.62 $ 9.62 $ 9.62 Minim 24 h $ 10.13 $ 10.13 $ 10.13 Maxim 24 h Minim 24 h $ 9.62$ 9.62 $ 9.62 Maxim 24 h $ 10.13$ 10.13 $ 10.13 Maxim dintotdeauna $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Cel mai mic preț $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) -3.24% Modificare de preț (7 zile) -10.30% Modificare de preț (7 zile) -10.30%

Prețul în timp real pentru CF Large Cap Index (LCAP) este $9.7. În ultimele 24 de ore, tokenul LCAP a fost tranzacționat între un minim de $ 9.62 și un maxim de $ 10.13, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LCAP este $ 13.34, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 9.25.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LCAP s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu -3.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CF Large Cap Index (LCAP)

Capitalizare de piață $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.82M$ 5.82M $ 5.82M Ofertă află în circulație 599.84K 599.84K 599.84K Ofertă totală 599,843.8051066095 599,843.8051066095 599,843.8051066095

Capitalizarea de piață actuală pentru CF Large Cap Index este $ 5.82M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LCAP este 599.84K, cu o ofertă totală de 599843.8051066095. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.82M.