Informacje o cenie Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.060091 $ 0.060091 $ 0.060091 Minimum 24h $ 0.066517 $ 0.066517 $ 0.066517 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.060091$ 0.060091 $ 0.060091 Maksimum 24h $ 0.066517$ 0.066517 $ 0.066517 Historyczne maksimum $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Najniższa cena $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +3.51% Zmiana ceny (7D) -32.10% Zmiana ceny (7D) -32.10%

Aktualna cena Wrapped Peaq (WPEAQ) wynosi $0.064062. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WPEAQ wahał się między $ 0.060091 a $ 0.066517, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WPEAQ w historii to $ 0.147401, a najniższy to $ 0.058887.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WPEAQ zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +3.51% w ciągu 24 godzin i o -32.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Peaq (WPEAQ)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Podaż w obiegu 100.72M 100.72M 100.72M Całkowita podaż 100,720,404.823335 100,720,404.823335 100,720,404.823335

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Peaq wynosi $ 6.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WPEAQ w obiegu wynosi 100.72M, przy całkowitej podaży 100720404.823335. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.45M.