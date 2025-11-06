Informacje o cenie Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,998.3 $ 3,998.3 $ 3,998.3 Minimum 24h $ 4,239.23 $ 4,239.23 $ 4,239.23 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,998.3$ 3,998.3 $ 3,998.3 Maksimum 24h $ 4,239.23$ 4,239.23 $ 4,239.23 Historyczne maksimum $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Najniższa cena $ 3,757.51$ 3,757.51 $ 3,757.51 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +2.58% Zmiana ceny (7D) -20.15% Zmiana ceny (7D) -20.15%

Aktualna cena Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) wynosi $4,122.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASWSTETH wahał się między $ 3,998.3 a $ 4,239.23, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASWSTETH w historii to $ 8,323.65, a najniższy to $ 3,757.51.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASWSTETH zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.58% w ciągu 24 godzin i o -20.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 129.54K$ 129.54K $ 129.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 129.54K$ 129.54K $ 129.54K Podaż w obiegu 31.43 31.43 31.43 Całkowita podaż 31.42562163008311 31.42562163008311 31.42562163008311

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base wstETH wynosi $ 129.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASWSTETH w obiegu wynosi 31.43, przy całkowitej podaży 31.42562163008311. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 129.54K.