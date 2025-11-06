GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Aave Base wstETH to 4,122.13 USD. Śledź aktualizacje cen WABASWSTETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WABASWSTETH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WABASWSTETH

Informacje o cenie WABASWSTETH

Czym jest WABASWSTETH

Tokenomika WABASWSTETH

Prognoza cen WABASWSTETH

Logo Wrapped Aave Base wstETH

Cena Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WABASWSTETH do USD:

$4,118.71
$4,118.71
+2.40%1D
mexc
USD
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 3,998.3
$ 3,998.3
Minimum 24h
$ 4,239.23
$ 4,239.23
Maksimum 24h

$ 3,998.3
$ 3,998.3

$ 4,239.23
$ 4,239.23

$ 8,323.65
$ 8,323.65

$ 3,757.51
$ 3,757.51

+0.01%

+2.58%

-20.15%

-20.15%

Aktualna cena Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) wynosi $4,122.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASWSTETH wahał się między $ 3,998.3 a $ 4,239.23, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASWSTETH w historii to $ 8,323.65, a najniższy to $ 3,757.51.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASWSTETH zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.58% w ciągu 24 godzin i o -20.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

$ 129.54K
$ 129.54K

--
----

$ 129.54K
$ 129.54K

31.43
31.43

31.42562163008311
31.42562163008311

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base wstETH wynosi $ 129.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASWSTETH w obiegu wynosi 31.43, przy całkowitej podaży 31.42562163008311. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 129.54K.

Historia ceny Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Aave Base wstETH do USD wyniosła $ +103.61.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Aave Base wstETH do USD wyniosła $ -1,139.6048842260.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Aave Base wstETH do USD wyniosła $ -869.3295987290.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Aave Base wstETH do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +103.61+2.58%
30 Dni$ -1,139.6048842260-27.64%
60 dni$ -869.3295987290-21.08%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped Aave Base wstETH (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Aave Base wstETH.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Aave Base wstETH!

WABASWSTETH na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WABASWSTETHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)?
Aktualna cena WABASWSTETH w USD wynosi 4,122.13USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WABASWSTETH do USD?
Aktualna cena WABASWSTETH w USD wynosi $ 4,122.13. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base wstETH?
Kapitalizacja rynkowa dla WABASWSTETH wynosi $ 129.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WABASWSTETH w obiegu?
W obiegu WABASWSTETH znajduje się 31.43 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WABASWSTETH?
WABASWSTETH osiąga ATH w wysokości 8,323.65 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WABASWSTETH?
WABASWSTETH zaliczył cenę ATL w wysokości 3,757.51 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WABASWSTETH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WABASWSTETH wynosi -- USD.
Czy w tym roku WABASWSTETH pójdzie wyżej?
WABASWSTETH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WABASWSTETH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:32 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,165.84

$3,380.84

$159.10

$1.0001

$1,477.73

