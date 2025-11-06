Informacje o cenie Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Minimum 24h $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Maksimum 24h $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Historyczne maksimum $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Najniższa cena $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) +0.03% Zmiana ceny (7D) +0.03%

Aktualna cena Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) wynosi $1.029. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WABASGHO wahał się między $ 1.013 a $ 1.055, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WABASGHO w historii to $ 1.25, a najniższy to $ 0.81731.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WABASGHO zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.19M$ 9.19M $ 9.19M Podaż w obiegu 8.93M 8.93M 8.93M Całkowita podaż 8,932,348.688112753 8,932,348.688112753 8,932,348.688112753

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Aave Base GHO wynosi $ 9.19M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WABASGHO w obiegu wynosi 8.93M, przy całkowitej podaży 8932348.688112753. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.19M.