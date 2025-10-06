Informacje o cenie Worlds First Memecoin (LOLCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0021872 $ 0.0021872 $ 0.0021872 Minimum 24h $ 0.00247189 $ 0.00247189 $ 0.00247189 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0021872$ 0.0021872 $ 0.0021872 Maksimum 24h $ 0.00247189$ 0.00247189 $ 0.00247189 Historyczne maksimum $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Najniższa cena $ 0.00065843$ 0.00065843 $ 0.00065843 Zmiana ceny (1H) -4.54% Zmiana ceny (1D) -8.78% Zmiana ceny (7D) -7.72% Zmiana ceny (7D) -7.72%

Aktualna cena Worlds First Memecoin (LOLCOIN) wynosi $0.00217274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOLCOIN wahał się między $ 0.0021872 a $ 0.00247189, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOLCOIN w historii to $ 0.00795894, a najniższy to $ 0.00065843.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOLCOIN zmieniły się o -4.54% w ciągu ostatniej godziny, o -8.78% w ciągu 24 godzin i o -7.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Podaż w obiegu 999.61M 999.61M 999.61M Całkowita podaż 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

Obecna kapitalizacja rynkowa Worlds First Memecoin wynosi $ 2.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOLCOIN w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999612754.218761. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.20M.