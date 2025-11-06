Cena UFO Gaming (UFO)
-0.94%
-8.53%
-13.52%
-13.52%
Aktualna cena UFO Gaming (UFO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UFO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UFO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki UFO zmieniły się o -0.94% w ciągu ostatniej godziny, o -8.53% w ciągu 24 godzin i o -13.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa UFO Gaming wynosi $ 1.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UFO w obiegu wynosi 25.76T, przy całkowitej podaży 25757575757575.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.36M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny UFO Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny UFO Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny UFO Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny UFO Gaming do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-8.53%
|30 Dni
|$ 0
|-35.82%
|60 dni
|$ 0
|-83.92%
|90 dni
|$ 0
|--
UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.
For everything $UFO-related, the $UFO token will be required. You will need it to interact with any element of our ecosystem. Our token's usefulness may be divided into three categories:
$UFO, Plasma Points and UAP.
• $UFO 100% community owned.
• Earn Plasma Points from single staking $UFO or UFO-ETH LP pool in the Cosmos and Redeem Origin UFOep. Origin UFOep is needed to play our first game, ‘Super Galactic’.
• UAP is required to purchase, trade, and fuse (breed) NFTs inside of the game. It can only be obtained by playing Super Galactic.
Launchpad: Stake your UFO tokens or own land on the games' dedicated planet to get tiered access to some of the most highly anticipated gaming projects adds to the Dark Metaverse.
Multi-chain: Our Dark Metaverse is not only limited to one chain. It will be multichain. UFO will be launching games on some of the most reputable chains, covering a broad genre of games and different niches of L1 and L2s.
One Game, One Planet, Interoperability.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość UFO Gaming (UFO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UFO Gaming (UFO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UFO Gaming.
Sprawdź teraz prognozę ceny UFO Gaming!
Zrozumienie tokenomiki UFO Gaming (UFO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UFOjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut