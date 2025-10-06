Informacje o cenie Rita Elite Order (RITA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00060749 $ 0.00060749 $ 0.00060749 Minimum 24h $ 0.00062739 $ 0.00062739 $ 0.00062739 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00060749$ 0.00060749 $ 0.00060749 Maksimum 24h $ 0.00062739$ 0.00062739 $ 0.00062739 Historyczne maksimum $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Najniższa cena $ 0.00009955$ 0.00009955 $ 0.00009955 Zmiana ceny (1H) -0.17% Zmiana ceny (1D) +1.78% Zmiana ceny (7D) +17.57% Zmiana ceny (7D) +17.57%

Aktualna cena Rita Elite Order (RITA) wynosi $0.00061969. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RITA wahał się między $ 0.00060749 a $ 0.00062739, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RITA w historii to $ 0.01035089, a najniższy to $ 0.00009955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RITA zmieniły się o -0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +1.78% w ciągu 24 godzin i o +17.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rita Elite Order (RITA)

Kapitalizacja rynkowa $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Rita Elite Order wynosi $ 61.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RITA w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 61.96K.