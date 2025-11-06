Informacje o cenie Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 616.92 $ 616.92 $ 616.92 Minimum 24h $ 629.56 $ 629.56 $ 629.56 Maksimum 24h Minimum 24h $ 616.92$ 616.92 $ 616.92 Maksimum 24h $ 629.56$ 629.56 $ 629.56 Historyczne maksimum $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Najniższa cena $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) +0.37% Zmiana ceny (7D) -1.91% Zmiana ceny (7D) -1.91%

Aktualna cena Nasdaq xStock (QQQX) wynosi $625.26. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QQQX wahał się między $ 616.92 a $ 629.56, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QQQX w historii to $ 2,014.76, a najniższy to $ 543.74.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QQQX zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +0.37% w ciągu 24 godzin i o -1.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nasdaq xStock (QQQX)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.38M$ 26.38M $ 26.38M Podaż w obiegu 15.83K 15.83K 15.83K Całkowita podaż 42,208.69156698384 42,208.69156698384 42,208.69156698384

Obecna kapitalizacja rynkowa Nasdaq xStock wynosi $ 9.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QQQX w obiegu wynosi 15.83K, przy całkowitej podaży 42208.69156698384. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.38M.