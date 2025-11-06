GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Jack Potts by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JACK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JACK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Jack Potts by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JACK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JACK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JACK

Informacje o cenie JACK

Czym jest JACK

Biała księga JACK

Oficjalna strona internetowa JACK

Tokenomika JACK

Prognoza cen JACK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Jack Potts by Virtuals

Cena Jack Potts by Virtuals (JACK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JACK do USD:

$0.00011622
$0.00011622$0.00011622
-0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-0.37%

-22.55%

-22.55%

Aktualna cena Jack Potts by Virtuals (JACK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JACK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JACK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JACK zmieniły się o +1.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.37% w ciągu 24 godzin i o -22.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jack Potts by Virtuals (JACK)

$ 67.15K
$ 67.15K$ 67.15K

--
----

$ 116.45K
$ 116.45K$ 116.45K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Jack Potts by Virtuals wynosi $ 67.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JACK w obiegu wynosi 576.65M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 116.45K.

Historia ceny Jack Potts by Virtuals (JACK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Jack Potts by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Jack Potts by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Jack Potts by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Jack Potts by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.37%
30 Dni$ 0+9.86%
60 dni$ 0-30.14%
90 dni$ 0--

Co to jest Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Jack Potts by Virtuals (JACK)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Jack Potts by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Jack Potts by Virtuals (JACK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jack Potts by Virtuals (JACK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jack Potts by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jack Potts by Virtuals!

JACK na lokalne waluty

Tokenomika Jack Potts by Virtuals (JACK)

Zrozumienie tokenomiki Jack Potts by Virtuals (JACK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JACKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jaka jest dziś wartość Jack Potts by Virtuals (JACK)?
Aktualna cena JACK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JACK do USD?
Aktualna cena JACK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jack Potts by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla JACK wynosi $ 67.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JACK w obiegu?
W obiegu JACK znajduje się 576.65M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JACK?
JACK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JACK?
JACK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JACK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JACK wynosi -- USD.
Czy w tym roku JACK pójdzie wyżej?
JACK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JACK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:39:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Jack Potts by Virtuals (JACK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.22
$103,281.22$103,281.22

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.38
$3,372.38$3,372.38

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.82
$158.82$158.82

-1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.88
$1,477.88$1,477.88

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,281.22
$103,281.22$103,281.22

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.38
$3,372.38$3,372.38

-0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3256
$2.3256$2.3256

+2.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.82
$158.82$158.82

-1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0920
$1.0920$1.0920

+0.62%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000659
$0.0000000659$0.0000000659

+336.42%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2130
$0.2130$0.2130

+326.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005739
$0.000005739$0.000005739

+203.97%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23807
$0.23807$0.23807

+87.79%