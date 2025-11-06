GiełdaDEX+
Aktualna cena Anduril PreStocks to 68.9 USD. Śledź aktualizacje cen ANDURIL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANDURIL łatwo w MEXC już teraz.

Cena Anduril PreStocks (ANDURIL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ANDURIL do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Anduril PreStocks (ANDURIL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

Aktualna cena Anduril PreStocks (ANDURIL) wynosi $68.9. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANDURIL wahał się między $ 65.58 a $ 69.49, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANDURIL w historii to $ 83.74, a najniższy to $ 50.57.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANDURIL zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +5.06% w ciągu 24 godzin i o -16.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anduril PreStocks (ANDURIL)

Obecna kapitalizacja rynkowa Anduril PreStocks wynosi $ 787.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANDURIL w obiegu wynosi 11.45K, przy całkowitej podaży 11449.875534203. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 787.75K.

Historia ceny Anduril PreStocks (ANDURIL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Anduril PreStocks do USD wyniosła $ +3.32.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Anduril PreStocks do USD wyniosła $ -1.4821354600.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Anduril PreStocks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Anduril PreStocks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +3.32+5.06%
30 Dni$ -1.4821354600-2.15%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Anduril PreStocks (ANDURIL)

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Anduril PreStocks (ANDURIL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Anduril PreStocks (w USD)

Jaka będzie wartość Anduril PreStocks (ANDURIL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anduril PreStocks (ANDURIL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anduril PreStocks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anduril PreStocks!

ANDURIL na lokalne waluty

Tokenomika Anduril PreStocks (ANDURIL)

Zrozumienie tokenomiki Anduril PreStocks (ANDURIL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANDURILjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Anduril PreStocks (ANDURIL)

Jaka jest dziś wartość Anduril PreStocks (ANDURIL)?
Aktualna cena ANDURIL w USD wynosi 68.9USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANDURIL do USD?
Aktualna cena ANDURIL w USD wynosi $ 68.9. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Anduril PreStocks?
Kapitalizacja rynkowa dla ANDURIL wynosi $ 787.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANDURIL w obiegu?
W obiegu ANDURIL znajduje się 11.45K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANDURIL?
ANDURIL osiąga ATH w wysokości 83.74 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANDURIL?
ANDURIL zaliczył cenę ATL w wysokości 50.57 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANDURIL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANDURIL wynosi -- USD.
Czy w tym roku ANDURIL pójdzie wyżej?
ANDURIL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANDURIL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

