Informacje o cenie Anduril PreStocks (ANDURIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 65.58 $ 65.58 $ 65.58 Minimum 24h $ 69.49 $ 69.49 $ 69.49 Maksimum 24h Minimum 24h $ 65.58$ 65.58 $ 65.58 Maksimum 24h $ 69.49$ 69.49 $ 69.49 Historyczne maksimum $ 83.74$ 83.74 $ 83.74 Najniższa cena $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 Zmiana ceny (1H) +0.50% Zmiana ceny (1D) +5.06% Zmiana ceny (7D) -16.32% Zmiana ceny (7D) -16.32%

Aktualna cena Anduril PreStocks (ANDURIL) wynosi $68.9. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANDURIL wahał się między $ 65.58 a $ 69.49, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANDURIL w historii to $ 83.74, a najniższy to $ 50.57.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANDURIL zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +5.06% w ciągu 24 godzin i o -16.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anduril PreStocks (ANDURIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 787.75K$ 787.75K $ 787.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 787.75K$ 787.75K $ 787.75K Podaż w obiegu 11.45K 11.45K 11.45K Całkowita podaż 11,449.875534203 11,449.875534203 11,449.875534203

Obecna kapitalizacja rynkowa Anduril PreStocks wynosi $ 787.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANDURIL w obiegu wynosi 11.45K, przy całkowitej podaży 11449.875534203. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 787.75K.