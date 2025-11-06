Informacje o cenie air coin (空气币 /) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00703963$ 0.00703963 $ 0.00703963 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) +16.28% Zmiana ceny (7D) -6.53% Zmiana ceny (7D) -6.53%

Aktualna cena air coin (空气币 /) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 空气币 / wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 空气币 / w historii to $ 0.00703963, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 空气币 / zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +16.28% w ciągu 24 godzin i o -6.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o air coin (空气币 /)

Kapitalizacja rynkowa $ 72.42K$ 72.42K $ 72.42K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 72.42K$ 72.42K $ 72.42K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa air coin wynosi $ 72.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 空气币 / w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.42K.