Aktualna cena air coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 空气币 / do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 空气币 / łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena air coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 空气币 / do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 空气币 / łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 空气币 /

Informacje o cenie 空气币 /

Czym jest 空气币 /

Oficjalna strona internetowa 空气币 /

Tokenomika 空气币 /

Prognoza cen 空气币 /

Logo air coin

Cena air coin (空气币 /)

Nienotowany

Aktualna cena 1 空气币 / do USD:

--
----
+16.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
air coin (空气币 /) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:14 (UTC+8)

Informacje o cenie air coin (空气币 /) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+16.28%

-6.53%

-6.53%

Aktualna cena air coin (空气币 /) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 空气币 / wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 空气币 / w historii to $ 0.00703963, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 空气币 / zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +16.28% w ciągu 24 godzin i o -6.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o air coin (空气币 /)

$ 72.42K
$ 72.42K$ 72.42K

--
----

$ 72.42K
$ 72.42K$ 72.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa air coin wynosi $ 72.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 空气币 / w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.42K.

Historia ceny air coin (空气币 /) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny air coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny air coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny air coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny air coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+16.28%
30 Dni$ 0-34.11%
60 dni$ 0+97.12%
90 dni$ 0--

Co to jest air coin (空气币 /)

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla air coin (空气币 /)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny air coin (w USD)

Jaka będzie wartość air coin (空气币 /) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w air coin (空气币 /) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla air coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny air coin!

空气币 / na lokalne waluty

Tokenomika air coin (空气币 /)

Zrozumienie tokenomiki air coin (空气币 /) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 空气币 /już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące air coin (空气币 /)

Jaka jest dziś wartość air coin (空气币 /)?
Aktualna cena 空气币 / w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 空气币 / do USD?
Aktualna cena 空气币 / w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa air coin?
Kapitalizacja rynkowa dla 空气币 / wynosi $ 72.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 空气币 / w obiegu?
W obiegu 空气币 / znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 空气币 /?
空气币 / osiąga ATH w wysokości 0.00703963 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 空气币 /?
空气币 / zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 空气币 /?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 空气币 / wynosi -- USD.
Czy w tym roku 空气币 / pójdzie wyżej?
空气币 / może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 空气币 /, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:38:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe air coin (空气币 /)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

