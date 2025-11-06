GiełdaDEX+
Aktualna cena Abuwtiyuw to 0.01409557 USD. Śledź aktualizacje cen ABU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ABU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ABU

Informacje o cenie ABU

Czym jest ABU

Oficjalna strona internetowa ABU

Tokenomika ABU

Prognoza cen ABU

Logo Abuwtiyuw

Cena Abuwtiyuw (ABU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ABU do USD:

$0.01409557
$0.01409557
-0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Abuwtiyuw (ABU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Abuwtiyuw (ABU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01384932
$ 0.01384932
Minimum 24h
$ 0.01423169
$ 0.01423169
Maksimum 24h

$ 0.01384932
$ 0.01384932

$ 0.01423169
$ 0.01423169

$ 0.261831
$ 0.261831

$ 0.00714313
$ 0.00714313

--

-0.41%

-17.65%

-17.65%

Aktualna cena Abuwtiyuw (ABU) wynosi $0.01409557. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABU wahał się między $ 0.01384932 a $ 0.01423169, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABU w historii to $ 0.261831, a najniższy to $ 0.00714313.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ABU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -17.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Abuwtiyuw (ABU)

$ 14.10K
$ 14.10K

--
--

$ 14.10K
$ 14.10K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Abuwtiyuw wynosi $ 14.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABU w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.10K.

Historia ceny Abuwtiyuw (ABU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Abuwtiyuw do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Abuwtiyuw do USD wyniosła $ -0.0048732191.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Abuwtiyuw do USD wyniosła $ -0.0070205100.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Abuwtiyuw do USD wyniosła $ -0.05597004587855731.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.41%
30 Dni$ -0.0048732191-34.57%
60 dni$ -0.0070205100-49.80%
90 dni$ -0.05597004587855731-79.88%

Co to jest Abuwtiyuw (ABU)

$ABU | Abuwtiyuw, often cited as the first documented domesticated dog in history, lived in ancient Egypt during the Predynastic period (c. 3100 BCE). Known from a stone inscription found in a tomb at Giza, Abuwtiyuw was a slender, greyhound-like dog, possibly a Tesem breed, valued for hunting and companionship. The inscription details its name, suggesting a significant bond with its owner, likely a high-ranking individual. Buried with honors, Abuwtiyuw’s record highlights the early human-canine relationship, showcasing dogs’ roles in ancient Egyptian society as loyal companions and symbols of status. This evidence underscores the deep historical roots of dog domestication, predating many other recorded instances of named animals.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Abuwtiyuw (ABU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Abuwtiyuw (w USD)

Jaka będzie wartość Abuwtiyuw (ABU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Abuwtiyuw (ABU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Abuwtiyuw.

Sprawdź teraz prognozę ceny Abuwtiyuw!

ABU na lokalne waluty

Tokenomika Abuwtiyuw (ABU)

Zrozumienie tokenomiki Abuwtiyuw (ABU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ABUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Abuwtiyuw (ABU)

Jaka jest dziś wartość Abuwtiyuw (ABU)?
Aktualna cena ABU w USD wynosi 0.01409557USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ABU do USD?
Aktualna cena ABU w USD wynosi $ 0.01409557. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Abuwtiyuw?
Kapitalizacja rynkowa dla ABU wynosi $ 14.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ABU w obiegu?
W obiegu ABU znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ABU?
ABU osiąga ATH w wysokości 0.261831 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ABU?
ABU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00714313 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ABU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ABU wynosi -- USD.
Czy w tym roku ABU pójdzie wyżej?
ABU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ABU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Abuwtiyuw (ABU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,351.38

$3,389.23

$159.43

$0.9999

$1,478.00

$103,351.38

$3,389.23

$2.3256

$159.43

$1.0942

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03438

$0.2177

$0.000006377

$0.25036

$0.0000000280

$1.4768

