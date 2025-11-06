Informacje o cenie Abuwtiyuw (ABU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01384932 $ 0.01384932 $ 0.01384932 Minimum 24h $ 0.01423169 $ 0.01423169 $ 0.01423169 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01384932$ 0.01384932 $ 0.01384932 Maksimum 24h $ 0.01423169$ 0.01423169 $ 0.01423169 Historyczne maksimum $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Najniższa cena $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.41% Zmiana ceny (7D) -17.65% Zmiana ceny (7D) -17.65%

Aktualna cena Abuwtiyuw (ABU) wynosi $0.01409557. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABU wahał się między $ 0.01384932 a $ 0.01423169, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABU w historii to $ 0.261831, a najniższy to $ 0.00714313.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ABU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.41% w ciągu 24 godzin i o -17.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Abuwtiyuw (ABU)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Abuwtiyuw wynosi $ 14.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABU w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.10K.