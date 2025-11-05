VCRED (VCRED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.983628 $ 0.983628 $ 0.983628 24u laag $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24u hoog 24u laag $ 0.983628$ 0.983628 $ 0.983628 24u hoog $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Hoogste prijs ooit $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Laagste prijs $ 0.983628$ 0.983628 $ 0.983628 Prijswijziging (1u) +0.25% Prijswijziging (1D) -0.59% Prijswijziging (7D) -0.54% Prijswijziging (7D) -0.54%

VCRED (VCRED) real-time prijs is $0.992784. De afgelopen 24 uur werd er VCRED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.983628 en een hoogtepunt van $ 1.001, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VCRED hoogste prijs aller tijden is $ 1.004, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.983628 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VCRED met +0.25% veranderd in het afgelopen uur, -0.59% in de afgelopen 24 uur en -0.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VCRED (VCRED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 992.75M$ 992.75M $ 992.75M Circulerende voorraad 12.60M 12.60M 12.60M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van VCRED is $ 12.51M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VCRED is 12.60M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 992.75M.