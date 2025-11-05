SparkDEX (SPRK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02141588 $ 0.02141588 $ 0.02141588 24u laag $ 0.02310396 $ 0.02310396 $ 0.02310396 24u hoog 24u laag $ 0.02141588$ 0.02141588 $ 0.02141588 24u hoog $ 0.02310396$ 0.02310396 $ 0.02310396 Hoogste prijs ooit $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 Laagste prijs $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 Prijswijziging (1u) +1.85% Prijswijziging (1D) +7.17% Prijswijziging (7D) -5.80% Prijswijziging (7D) -5.80%

SparkDEX (SPRK) real-time prijs is $0.02324226. De afgelopen 24 uur werd er SPRK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02141588 en een hoogtepunt van $ 0.02310396, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPRK hoogste prijs aller tijden is $ 0.04726344, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01998888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPRK met +1.85% veranderd in het afgelopen uur, +7.17% in de afgelopen 24 uur en -5.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SparkDEX (SPRK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 23.01M$ 23.01M $ 23.01M Circulerende voorraad 66.25M 66.25M 66.25M Totale voorraad 995,623,836.0 995,623,836.0 995,623,836.0

De huidige marktkapitalisatie van SparkDEX is $ 1.53M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPRK is 66.25M, met een totale voorraad van 995623836.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.01M.