De live CV3 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CV3AI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CV3AI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live CV3 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CV3AI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CV3AI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CV3AI

CV3AI Prijsinformatie

Wat is CV3AI

CV3AI whitepaper

CV3AI officiële website

CV3AI tokenomie

CV3AI Prijsvoorspelling

CV3 Prijs (CV3AI)

Niet genoteerd

1 CV3AI naar USD live prijs:

$0.0001293
$0.0001293$0.0001293
-0.90%1D
USD
CV3 (CV3AI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:43:08 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.97%

-0.97%

-28.41%

-28.41%

CV3 (CV3AI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CV3AI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CV3AI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CV3AI met +3.97% veranderd in het afgelopen uur, -0.97% in de afgelopen 24 uur en -28.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CV3 (CV3AI) Marktinformatie

$ 127.89K
$ 127.89K$ 127.89K

--
----

$ 127.89K
$ 127.89K$ 127.89K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CV3 is $ 127.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CV3AI is 990.00M, met een totale voorraad van 990000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 127.89K.

CV3 (CV3AI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van CV3 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van CV3 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van CV3 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van CV3 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.97%
30 dagen$ 0-32.63%
60 dagen$ 0-50.04%
90 dagen$ 0--

Wat is CV3 (CV3AI)?

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

CV3 (CV3AI) hulpbron

CV3 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal CV3 (CV3AI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je CV3 (CV3AI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor CV3 te bekijken.

Bekijk nu de CV3 prijsvoorspelling !

CV3AI naar lokale valuta's

CV3 (CV3AI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van CV3 (CV3AI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CV3AI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over CV3 (CV3AI)

Hoeveel is CV3 (CV3AI) vandaag waard?
De live CV3AI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CV3AI naar USD prijs?
De huidige prijs van CV3AI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van CV3?
De marktkapitalisatie van CV3AI is $ 127.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CV3AI?
De circulerende voorraad van CV3AI is 990.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CV3AI?
CV3AI bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CV3AI?
CV3AI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CV3AI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CV3AI is -- USD.
Zal CV3AI dit jaar hoger gaan?
CV3AI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CV3AI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:43:08 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

