De live WorldAssets prijs vandaag is 0.7225 USD. Volg realtime INC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de INC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live WorldAssets prijs vandaag is 0.7225 USD. Volg realtime INC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de INC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over INC

INC Prijsinformatie

INC whitepaper

INC officiële website

INC tokenomie

INC Prijsvoorspelling

INC Geschiedenis

INC koopgids

INC-naar-Fiat valutaconversie

INC spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

WorldAssets logo

WorldAssets koers(INC)

1 INC naar USD live prijs:

$0.7225
$0.7225$0.7225
-1.44%1D
USD
WorldAssets (INC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:49:04 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.6323
$ 0.6323$ 0.6323
24u laag
$ 0.98
$ 0.98$ 0.98
24u hoog

$ 0.6323
$ 0.6323$ 0.6323

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-5.95%

-1.44%

+622.50%

+622.50%

WorldAssets (INC) real-time prijs is $ 0.7225. De afgelopen 24 uur werd er INC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.6323 en een hoogtepunt van $ 0.98, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De INC hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is INC met -5.95% veranderd in het afgelopen uur, -1.44% in de afgelopen 24 uur en +622.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WorldAssets (INC) Marktinformatie

--
----

$ 39.64K
$ 39.64K$ 39.64K

$ 216.75M
$ 216.75M$ 216.75M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van WorldAssets is --, met een handelsvolume van $ 39.64K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van INC is --, met een totale voorraad van 300000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 216.75M.

WorldAssets (INC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van WorldAssets prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.010556-1.44%
30 dagen$ +0.6225+622.50%
60 dagen$ +0.6225+622.50%
90 dagen$ +0.6225+622.50%
WorldAssets prijswijziging vandaag

INC registreerde vandaag een verandering van $ -0.010556 (-1.44%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

WorldAssets 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.6225 (+622.50%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

WorldAssets 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,INC zien we een verandering van $ +0.6225 (+622.50%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

WorldAssets 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.6225 (+622.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van WorldAssets (INC) bekijken?

Bekijk nu de WorldAssetsprijsgeschiedenispagina.

Wat is WorldAssets (INC)?

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWorldAssets investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van INC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over WorldAssets lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WorldAssets aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WorldAssets Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WorldAssets (INC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WorldAssets (INC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WorldAssets te bekijken.

Bekijk nu de WorldAssets prijsvoorspelling !

WorldAssets (INC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WorldAssets (INC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van INC token !

Hoe koop je WorldAssets (INC)?

Op zoek naar Hoe koop je WorldAssets? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WorldAssets gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

INC naar lokale valuta's

1 WorldAssets(INC) naar VND
19,012.5875
1 WorldAssets(INC) naar AUD
A$1.090975
1 WorldAssets(INC) naar GBP
0.527425
1 WorldAssets(INC) naar EUR
0.614125
1 WorldAssets(INC) naar USD
$0.7225
1 WorldAssets(INC) naar MYR
RM3.0345
1 WorldAssets(INC) naar TRY
29.918725
1 WorldAssets(INC) naar JPY
¥106.2075
1 WorldAssets(INC) naar ARS
ARS$1,029.20125
1 WorldAssets(INC) naar RUB
59.396725
1 WorldAssets(INC) naar INR
64.107425
1 WorldAssets(INC) naar IDR
Rp12,041.66185
1 WorldAssets(INC) naar KRW
1,017.605125
1 WorldAssets(INC) naar PHP
41.83275
1 WorldAssets(INC) naar EGP
￡E.34.484925
1 WorldAssets(INC) naar BRL
R$3.850925
1 WorldAssets(INC) naar CAD
C$1.004275
1 WorldAssets(INC) naar BDT
87.892125
1 WorldAssets(INC) naar NGN
1,057.8267
1 WorldAssets(INC) naar COP
$2,811.283625
1 WorldAssets(INC) naar ZAR
R.12.44145
1 WorldAssets(INC) naar UAH
29.7959
1 WorldAssets(INC) naar TZS
T.Sh.1,775.1825
1 WorldAssets(INC) naar VES
Bs133.6625
1 WorldAssets(INC) naar CLP
$692.8775
1 WorldAssets(INC) naar PKR
Rs203.232025
1 WorldAssets(INC) naar KZT
395.45315
1 WorldAssets(INC) naar THB
฿23.401775
1 WorldAssets(INC) naar TWD
NT$21.9929
1 WorldAssets(INC) naar AED
د.إ2.651575
1 WorldAssets(INC) naar CHF
Fr0.570775
1 WorldAssets(INC) naar HKD
HK$5.613825
1 WorldAssets(INC) naar AMD
֏276.81865
1 WorldAssets(INC) naar MAD
.د.م6.567525
1 WorldAssets(INC) naar MXN
$13.286775
1 WorldAssets(INC) naar SAR
ريال2.70215
1 WorldAssets(INC) naar ETB
Br104.827525
1 WorldAssets(INC) naar KES
KSh93.30365
1 WorldAssets(INC) naar JOD
د.أ0.5122525
1 WorldAssets(INC) naar PLN
2.61545
1 WorldAssets(INC) naar RON
лв3.128425
1 WorldAssets(INC) naar SEK
kr6.769825
1 WorldAssets(INC) naar BGN
лв1.19935
1 WorldAssets(INC) naar HUF
Ft239.2342
1 WorldAssets(INC) naar CZK
14.92685
1 WorldAssets(INC) naar KWD
د.ك0.221085
1 WorldAssets(INC) naar ILS
2.38425
1 WorldAssets(INC) naar BOB
Bs4.98525
1 WorldAssets(INC) naar AZN
1.22825
1 WorldAssets(INC) naar TJS
SM6.726475
1 WorldAssets(INC) naar GEL
1.9652
1 WorldAssets(INC) naar AOA
Kz662.236275
1 WorldAssets(INC) naar BHD
.د.ب0.27166
1 WorldAssets(INC) naar BMD
$0.7225
1 WorldAssets(INC) naar DKK
kr4.5951
1 WorldAssets(INC) naar HNL
L18.893375
1 WorldAssets(INC) naar MUR
32.736475
1 WorldAssets(INC) naar NAD
$12.448675
1 WorldAssets(INC) naar NOK
kr7.1961
1 WorldAssets(INC) naar NZD
$1.235475
1 WorldAssets(INC) naar PAB
B/.0.7225
1 WorldAssets(INC) naar PGK
K3.070625
1 WorldAssets(INC) naar QAR
ر.ق2.6299
1 WorldAssets(INC) naar RSD
дин.72.1055
1 WorldAssets(INC) naar UZS
soʻm8,704.817275
1 WorldAssets(INC) naar ALL
L59.526775
1 WorldAssets(INC) naar ANG
ƒ1.293275
1 WorldAssets(INC) naar AWG
ƒ1.3005
1 WorldAssets(INC) naar BBD
$1.445
1 WorldAssets(INC) naar BAM
KM1.19935
1 WorldAssets(INC) naar BIF
Fr2,124.8725
1 WorldAssets(INC) naar BND
$0.9248
1 WorldAssets(INC) naar BSD
$0.7225
1 WorldAssets(INC) naar JMD
$116.0046
1 WorldAssets(INC) naar KHR
2,901.60335
1 WorldAssets(INC) naar KMF
Fr302.7275
1 WorldAssets(INC) naar LAK
15,706.521425
1 WorldAssets(INC) naar LKR
Rs218.46955
1 WorldAssets(INC) naar MDL
L12.09465
1 WorldAssets(INC) naar MGA
Ar3,225.4423
1 WorldAssets(INC) naar MOP
P5.787225
1 WorldAssets(INC) naar MVR
11.05425
1 WorldAssets(INC) naar MWK
MK1,254.339475
1 WorldAssets(INC) naar MZN
MT46.16775
1 WorldAssets(INC) naar NPR
Rs102.7395
1 WorldAssets(INC) naar PYG
5,087.845
1 WorldAssets(INC) naar RWF
Fr1,045.4575
1 WorldAssets(INC) naar SBD
$5.946175
1 WorldAssets(INC) naar SCR
10.56295
1 WorldAssets(INC) naar SRD
$27.52725
1 WorldAssets(INC) naar SVC
$6.31465
1 WorldAssets(INC) naar SZL
L12.44145
1 WorldAssets(INC) naar TMT
m2.52875
1 WorldAssets(INC) naar TND
د.ت2.10392
1 WorldAssets(INC) naar TTD
$4.891325
1 WorldAssets(INC) naar UGX
Sh2,499.85
1 WorldAssets(INC) naar XAF
Fr403.155
1 WorldAssets(INC) naar XCD
$1.95075
1 WorldAssets(INC) naar XOF
Fr403.155
1 WorldAssets(INC) naar XPF
Fr72.9725
1 WorldAssets(INC) naar BWP
P9.5948
1 WorldAssets(INC) naar BZD
$1.452225
1 WorldAssets(INC) naar CVE
$67.849975
1 WorldAssets(INC) naar DJF
Fr128.605
1 WorldAssets(INC) naar DOP
$45.2285
1 WorldAssets(INC) naar DZD
د.ج93.5493
1 WorldAssets(INC) naar FJD
$1.625625
1 WorldAssets(INC) naar GNF
Fr6,282.1375
1 WorldAssets(INC) naar GTQ
Q5.53435
1 WorldAssets(INC) naar GYD
$151.081975
1 WorldAssets(INC) naar ISK
kr87.4225

WorldAssets bron

Voor een beter begrip van WorldAssets kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van WorldAssets
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over WorldAssets

Hoeveel is WorldAssets (INC) vandaag waard?
De live INC prijs in USD is 0.7225 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige INC naar USD prijs?
De huidige prijs van INC naar USD is $ 0.7225. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WorldAssets?
De marktkapitalisatie van INC is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van INC?
De circulerende voorraad van INC is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van INC?
INC bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van INC?
INC zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van INC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van INC is $ 39.64K USD.
Zal INC dit jaar hoger gaan?
INC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de INC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:49:04 (UTC+8)

WorldAssets (INC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

INC-naar-USD calculator

Bedrag

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.7225 USD

Handel in INC

INC/USDT
$0.7225
$0.7225$0.7225
-3.33%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures