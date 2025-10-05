Wat is WorldAssets (INC)?

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeWorldAssets investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van INC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over WorldAssets lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je WorldAssets aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

WorldAssets Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WorldAssets (INC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WorldAssets (INC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WorldAssets te bekijken.

Bekijk nu de WorldAssets prijsvoorspelling !

WorldAssets (INC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WorldAssets (INC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van INC token !

Hoe koop je WorldAssets (INC)?

Op zoek naar Hoe koop je WorldAssets? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt WorldAssets gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

INC naar lokale valuta's

Probeer Converter

WorldAssets bron

Voor een beter begrip van WorldAssets kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over WorldAssets Hoeveel is WorldAssets (INC) vandaag waard? De live INC prijs in USD is 0.7225 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige INC naar USD prijs? $ 0.7225 . Bekijk De huidige prijs van INC naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van WorldAssets? De marktkapitalisatie van INC is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van INC? De circulerende voorraad van INC is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van INC? INC bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van INC? INC zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van INC? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van INC is $ 39.64K USD . Zal INC dit jaar hoger gaan? INC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de INC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

WorldAssets (INC) Belangrijke updates uit de sector

