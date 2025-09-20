ZODs (ZODS) Prisinformasjon (USD)

ZODs (ZODS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZODS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZODS er $ 0.02332287, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZODS endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -4.42% over 24 timer og -10.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZODs (ZODS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 376.76K$ 376.76K $ 376.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 418.64K$ 418.64K $ 418.64K Opplagsforsyning 741.22M 741.22M 741.22M Total forsyning 823,607,339.168849 823,607,339.168849 823,607,339.168849

Nåværende markedsverdi på ZODs er $ 376.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZODS er 741.22M, med en total tilgang på 823607339.168849. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 418.64K.