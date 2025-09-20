You Held (POV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00293683 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) -6.52%

You Held (POV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POV er $ 0.00293683, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POV endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og -6.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

You Held (POV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 172.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.94K Opplagsforsyning 999.17M Total forsyning 999,169,818.764634

Nåværende markedsverdi på You Held er $ 172.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POV er 999.17M, med en total tilgang på 999169818.764634. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.94K.