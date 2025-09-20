Wrapped stETH (WSTETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5,391.1 $ 5,391.1 $ 5,391.1 24 timer lav $ 5,581.41 $ 5,581.41 $ 5,581.41 24 timer høy 24 timer lav $ 5,391.1$ 5,391.1 $ 5,391.1 24 timer høy $ 5,581.41$ 5,581.41 $ 5,581.41 All Time High $ 7,256.02$ 7,256.02 $ 7,256.02 Laveste pris $ 558.54$ 558.54 $ 558.54 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) -5.07% Prisendring (7D) -5.07%

Wrapped stETH (WSTETH) sanntidsprisen er $5,416.1. I løpet av de siste 24 timene har WSTETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,391.1 og et toppnivå på $ 5,581.41, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSTETH er $ 7,256.02, mens den rekordlave prisen er $ 558.54.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSTETH endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og -5.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped stETH (WSTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.03B$ 17.03B $ 17.03B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.03B$ 17.03B $ 17.03B Opplagsforsyning 3.15M 3.15M 3.15M Total forsyning 3,145,443.967141182 3,145,443.967141182 3,145,443.967141182

Nåværende markedsverdi på Wrapped stETH er $ 17.03B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTETH er 3.15M, med en total tilgang på 3145443.967141182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.03B.