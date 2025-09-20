WHALE (WHALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.635609 24 timer lav $ 0.651837 24 timer høy All Time High $ 52.37 Laveste pris $ 0.00011894 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -6.24%

WHALE (WHALE) sanntidsprisen er $0.637649. I løpet av de siste 24 timene har WHALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.635609 og et toppnivå på $ 0.651837, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALE er $ 52.37, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011894.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -6.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WHALE (WHALE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.37M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.37M Opplagsforsyning 10.00M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WHALE er $ 6.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALE er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.37M.