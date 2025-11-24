Unit Solana pris i dag

Sanntids Unit Solana (USOL) pris i dag er $ 132.55, med en 3.52% endring de siste 24 timene. Nåværende USOL til USD konverteringssats er $ 132.55 per USOL.

Unit Solana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,497,714, med en sirkulerende forsyning på 139.36K USOL. I løpet av de siste 24 timene USOL har den blitt handlet mellom $ 126.16(laveste) og $ 132.98 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 253.02, mens tidenes laveste notering var $ 122.14.

Kortsiktig har USOL beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -5.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Unit Solana (USOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.50M$ 18.50M $ 18.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.37B$ 66.37B $ 66.37B Opplagsforsyning 139.36K 139.36K 139.36K Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Unit Solana er $ 18.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USOL er 139.36K, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.37B.