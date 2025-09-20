Unisocks (SOCKS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 198,759$ 198,759 $ 198,759 Laveste pris $ 0.00023136$ 0.00023136 $ 0.00023136 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -9.38% Prisendring (7D) -9.38%

Unisocks (SOCKS) sanntidsprisen er $13,799.4. I løpet av de siste 24 timene har SOCKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOCKS er $ 198,759, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023136.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOCKS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -9.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unisocks (SOCKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Opplagsforsyning 298.99 298.99 298.99 Total forsyning 298.992857926618 298.992857926618 298.992857926618

Nåværende markedsverdi på Unisocks er $ 4.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOCKS er 298.99, med en total tilgang på 298.992857926618. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.13M.