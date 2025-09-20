THORSwap (THOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04327349 $ 0.04327349 $ 0.04327349 24 timer lav $ 0.052285 $ 0.052285 $ 0.052285 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04327349$ 0.04327349 $ 0.04327349 24 timer høy $ 0.052285$ 0.052285 $ 0.052285 All Time High $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Laveste pris $ 0.03017759$ 0.03017759 $ 0.03017759 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -9.93% Prisendring (7D) -9.26% Prisendring (7D) -9.26%

THORSwap (THOR) sanntidsprisen er $0.0433578. I løpet av de siste 24 timene har THOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04327349 og et toppnivå på $ 0.052285, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THOR er $ 3.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.03017759.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THOR endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -9.93% over 24 timer og -9.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THORSwap (THOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.19M$ 12.19M $ 12.19M Opplagsforsyning 203.40M 203.40M 203.40M Total forsyning 281,248,730.0 281,248,730.0 281,248,730.0

Nåværende markedsverdi på THORSwap er $ 8.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THOR er 203.40M, med en total tilgang på 281248730.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.19M.