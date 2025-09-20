Smiling Dolphin (MIHARU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01587516$ 0.01587516 $ 0.01587516 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) -2.70% Prisendring (7D) -7.37% Prisendring (7D) -7.37%

Smiling Dolphin (MIHARU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MIHARU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIHARU er $ 0.01587516, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIHARU endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smiling Dolphin (MIHARU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 213.39K$ 213.39K $ 213.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 213.39K$ 213.39K $ 213.39K Opplagsforsyning 999.75M 999.75M 999.75M Total forsyning 999,746,050.377811 999,746,050.377811 999,746,050.377811

Nåværende markedsverdi på Smiling Dolphin er $ 213.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIHARU er 999.75M, med en total tilgang på 999746050.377811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.39K.