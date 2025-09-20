Dagens Smiling Dolphin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MIHARU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIHARU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Smiling Dolphin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MIHARU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MIHARU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MIHARU

MIHARU Prisinformasjon

MIHARU Offisiell nettside

MIHARU tokenomics

MIHARU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Smiling Dolphin Logo

Smiling Dolphin Pris (MIHARU)

Ikke oppført

1 MIHARU til USD livepris:

$0.00021236
$0.00021236$0.00021236
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Smiling Dolphin (MIHARU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:24 (UTC+8)

Smiling Dolphin (MIHARU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01587516
$ 0.01587516$ 0.01587516

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-2.70%

-7.37%

-7.37%

Smiling Dolphin (MIHARU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MIHARU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIHARU er $ 0.01587516, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIHARU endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smiling Dolphin (MIHARU) Markedsinformasjon

$ 213.39K
$ 213.39K$ 213.39K

--
----

$ 213.39K
$ 213.39K$ 213.39K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,050.377811
999,746,050.377811 999,746,050.377811

Nåværende markedsverdi på Smiling Dolphin er $ 213.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIHARU er 999.75M, med en total tilgang på 999746050.377811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.39K.

Smiling Dolphin (MIHARU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Smiling Dolphin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Smiling Dolphin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Smiling Dolphin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Smiling Dolphin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.70%
30 dager$ 0+22.93%
60 dager$ 0-0.69%
90 dager$ 0--

Hva er Smiling Dolphin (MIHARU)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Smiling Dolphin (MIHARU) Ressurs

Offisiell nettside

Smiling Dolphin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smiling Dolphin (MIHARU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smiling Dolphin (MIHARU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smiling Dolphin.

Sjekk Smiling Dolphinprisprognosen nå!

MIHARU til lokale valutaer

Smiling Dolphin (MIHARU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smiling Dolphin (MIHARU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MIHARU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Smiling Dolphin (MIHARU)

Hvor mye er Smiling Dolphin (MIHARU) verdt i dag?
Live MIHARU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MIHARU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MIHARU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smiling Dolphin?
Markedsverdien for MIHARU er $ 213.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MIHARU?
Den sirkulerende forsyningen av MIHARU er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMIHARU ?
MIHARU oppnådde en ATH-pris på 0.01587516 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MIHARU?
MIHARU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MIHARU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MIHARU er -- USD.
Vil MIHARU gå høyere i år?
MIHARU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MIHARU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:49:24 (UTC+8)

Smiling Dolphin (MIHARU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.