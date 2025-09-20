Seedworld (SWORLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00871045$ 0.00871045 $ 0.00871045 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -6.74% Prisendring (7D) -12.46% Prisendring (7D) -12.46%

Seedworld (SWORLD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SWORLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWORLD er $ 0.00871045, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWORLD endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -6.74% over 24 timer og -12.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Seedworld (SWORLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Opplagsforsyning 7.75B 7.75B 7.75B Total forsyning 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Seedworld er $ 2.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWORLD er 7.75B, med en total tilgang på 20000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.58M.