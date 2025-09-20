Dagens Record Nexus livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RECORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RECORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Record Nexus livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for RECORD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RECORD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om RECORD

RECORD Prisinformasjon

RECORD teknisk dokument

RECORD Offisiell nettside

RECORD tokenomics

RECORD Prisprognose

Record Nexus Logo

Record Nexus Pris (RECORD)

Ikke oppført

1 RECORD til USD livepris:

$0.00099289
$0.00099289$0.00099289
-3.00%1D
USD
Record Nexus (RECORD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:27:18 (UTC+8)

Record Nexus (RECORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0.00104672
$ 0.00104672$ 0.00104672
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104672
$ 0.00104672$ 0.00104672

$ 0.03335107
$ 0.03335107$ 0.03335107

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-3.04%

-13.86%

-13.86%

Record Nexus (RECORD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RECORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00104672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RECORD er $ 0.03335107, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RECORD endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -13.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Record Nexus (RECORD) Markedsinformasjon

$ 468.16K
$ 468.16K$ 468.16K

--
----

$ 992.89K
$ 992.89K$ 992.89K

471.51M
471.51M 471.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Record Nexus er $ 468.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RECORD er 471.51M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 992.89K.

Record Nexus (RECORD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Record Nexus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Record Nexus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Record Nexus til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Record Nexus til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.04%
30 dager$ 0-49.36%
60 dager$ 0-47.47%
90 dager$ 0--

Hva er Record Nexus (RECORD)

RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.

Record Nexus (RECORD) Ressurs

Record Nexus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Record Nexus (RECORD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Record Nexus (RECORD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Record Nexus.

Sjekk Record Nexusprisprognosen nå!

RECORD til lokale valutaer

Record Nexus (RECORD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Record Nexus (RECORD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RECORD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Record Nexus (RECORD)

Hvor mye er Record Nexus (RECORD) verdt i dag?
Live RECORD prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RECORD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RECORD til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Record Nexus?
Markedsverdien for RECORD er $ 468.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RECORD?
Den sirkulerende forsyningen av RECORD er 471.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRECORD ?
RECORD oppnådde en ATH-pris på 0.03335107 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RECORD?
RECORD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RECORD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RECORD er -- USD.
Vil RECORD gå høyere i år?
RECORD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RECORD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.