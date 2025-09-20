Record Nexus (RECORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00104672 $ 0.00104672 $ 0.00104672 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00104672$ 0.00104672 $ 0.00104672 All Time High $ 0.03335107$ 0.03335107 $ 0.03335107 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -13.86% Prisendring (7D) -13.86%

Record Nexus (RECORD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RECORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00104672, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RECORD er $ 0.03335107, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RECORD endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -13.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Record Nexus (RECORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 468.16K$ 468.16K $ 468.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 992.89K$ 992.89K $ 992.89K Opplagsforsyning 471.51M 471.51M 471.51M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Record Nexus er $ 468.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RECORD er 471.51M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 992.89K.