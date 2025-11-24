Fartcat pris i dag

Sanntids Fartcat (FARTCAT) pris i dag er $ 0.00007967, med en 4.83% endring de siste 24 timene. Nåværende FARTCAT til USD konverteringssats er $ 0.00007967 per FARTCAT.

Fartcat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 79,638, med en sirkulerende forsyning på 999.59M FARTCAT. I løpet av de siste 24 timene FARTCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00007388(laveste) og $ 0.00008621 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01483595, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007266.

Kortsiktig har FARTCAT beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og -15.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fartcat (FARTCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.64K$ 79.64K $ 79.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.64K$ 79.64K $ 79.64K Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Total forsyning 999,590,622.808461 999,590,622.808461 999,590,622.808461

Nåværende markedsverdi på Fartcat er $ 79.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FARTCAT er 999.59M, med en total tilgang på 999590622.808461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.64K.