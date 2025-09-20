Equalizer on Sonic (EQUAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.44548 $ 0.44548 $ 0.44548 24 timer lav $ 0.50387 $ 0.50387 $ 0.50387 24 timer høy 24 timer lav $ 0.44548$ 0.44548 $ 0.44548 24 timer høy $ 0.50387$ 0.50387 $ 0.50387 All Time High $ 7.13$ 7.13 $ 7.13 Laveste pris $ 0.44548$ 0.44548 $ 0.44548 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -6.33% Prisendring (7D) -6.41% Prisendring (7D) -6.41%

Equalizer on Sonic (EQUAL) sanntidsprisen er $0.467344. I løpet av de siste 24 timene har EQUAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.44548 og et toppnivå på $ 0.50387, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQUAL er $ 7.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.44548.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQUAL endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -6.33% over 24 timer og -6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Equalizer on Sonic (EQUAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 586.84K$ 586.84K $ 586.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Opplagsforsyning 1.26M 1.26M 1.26M Total forsyning 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Nåværende markedsverdi på Equalizer on Sonic er $ 586.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQUAL er 1.26M, med en total tilgang på 5014255.739134425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.34M.