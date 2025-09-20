Empyreal (EMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 59.22 $ 59.22 $ 59.22 24 timer lav $ 64.7 $ 64.7 $ 64.7 24 timer høy 24 timer lav $ 59.22$ 59.22 $ 59.22 24 timer høy $ 64.7$ 64.7 $ 64.7 All Time High $ 495.39$ 495.39 $ 495.39 Laveste pris $ 12.26$ 12.26 $ 12.26 Prisendring (1H) -1.67% Prisendring (1D) -7.59% Prisendring (7D) -28.24% Prisendring (7D) -28.24%

Empyreal (EMP) sanntidsprisen er $59.68. I løpet av de siste 24 timene har EMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 59.22 og et toppnivå på $ 64.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EMP er $ 495.39, mens den rekordlave prisen er $ 12.26.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EMP endret seg med -1.67% i løpet av den siste timen, -7.59% over 24 timer og -28.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Empyreal (EMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.92M$ 17.92M $ 17.92M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.92M$ 17.92M $ 17.92M Opplagsforsyning 300.00K 300.00K 300.00K Total forsyning 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Nåværende markedsverdi på Empyreal er $ 17.92M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMP er 300.00K, med en total tilgang på 300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.92M.