Dank Memes (DANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00040034 24 timer høy $ 0.00043137 All Time High $ 0.00210921 Laveste pris $ 0.00033368 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) -4.97% Prisendring (7D) -15.03%

Dank Memes (DANK) sanntidsprisen er $0.00040557. I løpet av de siste 24 timene har DANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00040034 og et toppnivå på $ 0.00043137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DANK er $ 0.00210921, mens den rekordlave prisen er $ 0.00033368.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DANK endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, -4.97% over 24 timer og -15.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dank Memes (DANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 394.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 394.95K Opplagsforsyning 974.27M Total forsyning 974,269,297.159423

Nåværende markedsverdi på Dank Memes er $ 394.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DANK er 974.27M, med en total tilgang på 974269297.159423. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 394.95K.