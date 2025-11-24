CreatorDAO pris i dag

Sanntids CreatorDAO (CREATOR) pris i dag er $ 0.00262891, med en 0.35% endring de siste 24 timene. Nåværende CREATOR til USD konverteringssats er $ 0.00262891 per CREATOR.

CreatorDAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 749,559, med en sirkulerende forsyning på 285.84M CREATOR. I løpet av de siste 24 timene CREATOR har den blitt handlet mellom $ 0.00254799(laveste) og $ 0.0027252 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02225446, mens tidenes laveste notering var $ 0.00252314.

Kortsiktig har CREATOR beveget seg -0.99% i løpet av den siste timen og -17.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

CreatorDAO (CREATOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 749.56K$ 749.56K $ 749.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Opplagsforsyning 285.84M 285.84M 285.84M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CreatorDAO er $ 749.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CREATOR er 285.84M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.62M.