Chain Games (CHAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02122066 24 timer høy $ 0.02442391 All Time High $ 1.03 Laveste pris $ 0.0055509 Prisendring (1H) -0.69% Prisendring (1D) -12.47% Prisendring (7D) -8.80%

Chain Games (CHAIN) sanntidsprisen er $0.0212709. I løpet av de siste 24 timene har CHAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02122066 og et toppnivå på $ 0.02442391, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAIN er $ 1.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.0055509.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAIN endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -12.47% over 24 timer og -8.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain Games (CHAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.08M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.50M Opplagsforsyning 379.87M Total forsyning 493,499,998.3071

Nåværende markedsverdi på Chain Games er $ 8.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAIN er 379.87M, med en total tilgang på 493499998.3071. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.50M.