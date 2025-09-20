Dagens Chain Games livepris er 0.0212709 USD. Spor prisoppdateringer for CHAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Chain Games livepris er 0.0212709 USD. Spor prisoppdateringer for CHAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om CHAIN

CHAIN Prisinformasjon

CHAIN Offisiell nettside

CHAIN tokenomics

CHAIN Prisprognose

Chain Games Logo

Chain Games Pris (CHAIN)

1 CHAIN til USD livepris:

$0.0212709
-12.40%1D
USD
Chain Games (CHAIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:36 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02122066
24 timer lav
$ 0.02442391
24 timer høy

$ 0.02122066
$ 0.02442391
$ 1.03
$ 0.0055509
-0.69%

-12.47%

-8.80%

-8.80%

Chain Games (CHAIN) sanntidsprisen er $0.0212709. I løpet av de siste 24 timene har CHAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02122066 og et toppnivå på $ 0.02442391, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAIN er $ 1.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.0055509.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAIN endret seg med -0.69% i løpet av den siste timen, -12.47% over 24 timer og -8.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Chain Games (CHAIN) Markedsinformasjon

$ 8.08M
--
$ 10.50M
379.87M
493,499,998.3071
Nåværende markedsverdi på Chain Games er $ 8.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAIN er 379.87M, med en total tilgang på 493499998.3071. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.50M.

Chain Games (CHAIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Chain Games til USD ble $ -0.00303164848441933.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Chain Games til USD ble $ -0.0004897050.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Chain Games til USD ble $ -0.0042966133.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Chain Games til USD ble $ +0.003182959758713696.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00303164848441933-12.47%
30 dager$ -0.0004897050-2.30%
60 dager$ -0.0042966133-20.19%
90 dager$ +0.003182959758713696+17.60%

Hva er Chain Games (CHAIN)

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

Chain Games (CHAIN) Ressurs

Offisiell nettside

Chain Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Chain Games (CHAIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Chain Games (CHAIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Chain Games.

Sjekk Chain Gamesprisprognosen nå!

CHAIN til lokale valutaer

Chain Games (CHAIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Chain Games (CHAIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHAIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Chain Games (CHAIN)

Hvor mye er Chain Games (CHAIN) verdt i dag?
Live CHAIN prisen i USD er 0.0212709 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHAIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHAIN til USD er $ 0.0212709. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Chain Games?
Markedsverdien for CHAIN er $ 8.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHAIN?
Den sirkulerende forsyningen av CHAIN er 379.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHAIN ?
CHAIN oppnådde en ATH-pris på 1.03 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHAIN?
CHAIN så en ATL-pris på 0.0055509 USD.
Hva er handelsvolumet til CHAIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHAIN er -- USD.
Vil CHAIN gå høyere i år?
CHAIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHAIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:03:36 (UTC+8)

Chain Games (CHAIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

