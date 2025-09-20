CHAD CAT (CHADCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00829921$ 0.00829921 $ 0.00829921 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -7.25% Prisendring (7D) -7.25%

CHAD CAT (CHADCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHADCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHADCAT er $ 0.00829921, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHADCAT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -7.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CHAD CAT (CHADCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 67.83K$ 67.83K $ 67.83K Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på CHAD CAT er $ 54.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHADCAT er 800.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 67.83K.