Catvax (CATVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00365046 $ 0.00365046 $ 0.00365046 24 timer lav $ 0.00395264 $ 0.00395264 $ 0.00395264 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00365046$ 0.00365046 $ 0.00365046 24 timer høy $ 0.00395264$ 0.00395264 $ 0.00395264 All Time High $ 0.097725$ 0.097725 $ 0.097725 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -5.37% Prisendring (7D) -6.04% Prisendring (7D) -6.04%

Catvax (CATVAX) sanntidsprisen er $0.00372574. I løpet av de siste 24 timene har CATVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00365046 og et toppnivå på $ 0.00395264, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CATVAX er $ 0.097725, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CATVAX endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -5.37% over 24 timer og -6.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Catvax (CATVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 312.72K$ 312.72K $ 312.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 312.72K$ 312.72K $ 312.72K Opplagsforsyning 83.94M 83.94M 83.94M Total forsyning 83,936,072.0 83,936,072.0 83,936,072.0

Nåværende markedsverdi på Catvax er $ 312.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CATVAX er 83.94M, med en total tilgang på 83936072.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 312.72K.