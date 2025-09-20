CatSolHat (SOLCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00191862 $ 0.00191862 $ 0.00191862 24 timer lav $ 0.00201849 $ 0.00201849 $ 0.00201849 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00191862$ 0.00191862 $ 0.00191862 24 timer høy $ 0.00201849$ 0.00201849 $ 0.00201849 All Time High $ 0.099826$ 0.099826 $ 0.099826 Laveste pris $ 0.00147732$ 0.00147732 $ 0.00147732 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) +0.84% Prisendring (7D) +0.84%

CatSolHat (SOLCAT) sanntidsprisen er $0.00200984. I løpet av de siste 24 timene har SOLCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00191862 og et toppnivå på $ 0.00201849, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLCAT er $ 0.099826, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147732.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLCAT endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CatSolHat (SOLCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 140.59K$ 140.59K $ 140.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 140.59K$ 140.59K $ 140.59K Opplagsforsyning 69.95M 69.95M 69.95M Total forsyning 69,948,866.0 69,948,866.0 69,948,866.0

Nåværende markedsverdi på CatSolHat er $ 140.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLCAT er 69.95M, med en total tilgang på 69948866.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 140.59K.