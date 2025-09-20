Cas9 (CRISPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0002043 $ 0.0002043 $ 0.0002043 24 timer lav $ 0.00020942 $ 0.00020942 $ 0.00020942 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0002043$ 0.0002043 $ 0.0002043 24 timer høy $ 0.00020942$ 0.00020942 $ 0.00020942 All Time High $ 0.00928437$ 0.00928437 $ 0.00928437 Laveste pris $ 0.00014073$ 0.00014073 $ 0.00014073 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.60% Prisendring (7D) -1.74% Prisendring (7D) -1.74%

Cas9 (CRISPR) sanntidsprisen er $0.00020607. I løpet av de siste 24 timene har CRISPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002043 og et toppnivå på $ 0.00020942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRISPR er $ 0.00928437, mens den rekordlave prisen er $ 0.00014073.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRISPR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.60% over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cas9 (CRISPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 206.06K$ 206.06K $ 206.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 206.06K$ 206.06K $ 206.06K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,967,527.958793 999,967,527.958793 999,967,527.958793

Nåværende markedsverdi på Cas9 er $ 206.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRISPR er 999.97M, med en total tilgang på 999967527.958793. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.06K.