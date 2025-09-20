Carlo (CARLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00090203 $ 0.00090203 $ 0.00090203 24 timer lav $ 0.00095522 $ 0.00095522 $ 0.00095522 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00090203$ 0.00090203 $ 0.00090203 24 timer høy $ 0.00095522$ 0.00095522 $ 0.00095522 All Time High $ 0.02020769$ 0.02020769 $ 0.02020769 Laveste pris $ 0.00024013$ 0.00024013 $ 0.00024013 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -2.91% Prisendring (7D) -1.72% Prisendring (7D) -1.72%

Carlo (CARLO) sanntidsprisen er $0.00090932. I løpet av de siste 24 timene har CARLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00090203 og et toppnivå på $ 0.00095522, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CARLO er $ 0.02020769, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CARLO endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -2.91% over 24 timer og -1.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Carlo (CARLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 909.07K$ 909.07K $ 909.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 909.07K$ 909.07K $ 909.07K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Carlo er $ 909.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CARLO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 909.07K.