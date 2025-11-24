Baldor pris i dag

Sanntids Baldor (BALDOR) pris i dag er $ 10.76, med en 1.07% endring de siste 24 timene. Nåværende BALDOR til USD konverteringssats er $ 10.76 per BALDOR.

Baldor rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,076,354, med en sirkulerende forsyning på 100.00K BALDOR. I løpet av de siste 24 timene BALDOR har den blitt handlet mellom $ 10.62(laveste) og $ 10.79 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 23.5, mens tidenes laveste notering var $ 9.84.

Kortsiktig har BALDOR beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -6.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Baldor (BALDOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Opplagsforsyning 100.00K 100.00K 100.00K Total forsyning 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Nåværende markedsverdi på Baldor er $ 1.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BALDOR er 100.00K, med en total tilgang på 100000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.08M.