Automata (ATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04286573 $ 0.04286573 $ 0.04286573 24 timer lav $ 0.04726915 $ 0.04726915 $ 0.04726915 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04286573$ 0.04286573 $ 0.04286573 24 timer høy $ 0.04726915$ 0.04726915 $ 0.04726915 All Time High $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 Laveste pris $ 0.0355274$ 0.0355274 $ 0.0355274 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -7.76% Prisendring (7D) -9.32% Prisendring (7D) -9.32%

Automata (ATA) sanntidsprisen er $0.04357442. I løpet av de siste 24 timene har ATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04286573 og et toppnivå på $ 0.04726915, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ATA er $ 2.36, mens den rekordlave prisen er $ 0.0355274.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ATA endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -7.76% over 24 timer og -9.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Automata (ATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.61M$ 25.61M $ 25.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.57M$ 43.57M $ 43.57M Opplagsforsyning 587.79M 587.79M 587.79M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Automata er $ 25.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ATA er 587.79M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.57M.