APYSwap (APYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00322604 $ 0.00322604 $ 0.00322604 24 timer lav $ 0.00358224 $ 0.00358224 $ 0.00358224 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00322604$ 0.00322604 $ 0.00322604 24 timer høy $ 0.00358224$ 0.00358224 $ 0.00358224 All Time High $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 Laveste pris $ 0.00178505$ 0.00178505 $ 0.00178505 Prisendring (1H) +0.41% Prisendring (1D) +6.39% Prisendring (7D) +21.83% Prisendring (7D) +21.83%

APYSwap (APYS) sanntidsprisen er $0.00346088. I løpet av de siste 24 timene har APYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00322604 og et toppnivå på $ 0.00358224, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APYS er $ 3.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.00178505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APYS endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, +6.39% over 24 timer og +21.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

APYSwap (APYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 345.82K$ 345.82K $ 345.82K Opplagsforsyning 9.77M 9.77M 9.77M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på APYSwap er $ 33.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APYS er 9.77M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 345.82K.