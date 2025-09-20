Alan the Alien (ALAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -1.78% Prisendring (7D) -7.79% Prisendring (7D) -7.79%

Alan the Alien (ALAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ALAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALAN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALAN endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alan the Alien (ALAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K Opplagsforsyning 43.35B 43.35B 43.35B Total forsyning 43,349,998,826.0 43,349,998,826.0 43,349,998,826.0

Nåværende markedsverdi på Alan the Alien er $ 64.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ALAN er 43.35B, med en total tilgang på 43349998826.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.87K.